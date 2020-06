Comment Zuckerberg a perdu 7 milliards de sa fortune

Dans le cadre d’un boycott publicitaire en protestation à la modération des de haine sur les médias sociaux plusieurs groupes dont le géant Coca-Cola ont décider d’arrêter toute publicité sur les réseaux sociaux pendant 30 jours; Mark Zukerberg en prend un sérieux coup.

Coca-Cola est la dernière entreprise à rejoindre le boycott publicitaire StopHateforProfit qui n’a pas tardé à avoir des revers sur les recettes de bien de multinationales. Le cours de l’action de Facebook a chuté de 8% vendredi, effaçant environ 7 milliards de dollars de la fortune du PDG Mark Zuckerberg. Le géant des médias sociaux fait face à des pressions financières en tant que grandes sociétés de consommation, notamment Unilever, Coca-Cola, Ben & Jerry’s et bien d’autres, suspendent leurs dépenses publicitaires pour protester contre la façon dont la firme modère le discours de haine. James Quincey, Le PDG de Cocala, a assuré que la société de boissons mettrait en pause toutes les annonces payantes sur les réseaux sociaux pendant 30 jours. Pour lui il n’y a pas de place pour le racisme sur les réseaux sociaux, et d’ajouter « Nous prendrons ce temps pour réévaluer nos politiques publicitaires afin de déterminer si des révisions sont nécessaires. Nous attendons également une plus grande responsabilité et transparence de nos médias sociaux. les partenaires.»



La pression semble fonctionner. Vendredi soir, Zuckerberg a annoncé que la société étiqueterait désormais les messages « dignes d’intérêt» des hommes politiques qui enfreignent ses règles, par exemple, les discours de haine ou les discours violents. Un changement important lorsqu’on sait que l’entreprise avait jusque-la totalement refusé de modérer la rhétorique des politiciens. Les groupes de défense des droits civiques derrière la campagne StopHateforProfit, NAACP, Color of Change et Anti-Defamation League, ont appelé Facebook à prendre des mesures plus énergiques.

« Nous avons déjà suivi cette voie avec Facebook. Ils ont fait des excuses dans le passé. Ils ont fait de maigres mesures après chaque catastrophe où leur plate-forme a joué un rôle. Mais cela doit cesser maintenant.», a écrit NAACP sur son site. Mark Zukerberg a véritablement intérêt prendre acte de cette recommandation ce d’autant plus que La publicité représente près de 100% des revenus de Facebook, l’entreprise ayant réalisé 17,4 milliards de dollars de ventes publicitaires au cours des trois premiers mois de cette année.

La campagne StopHateforProfit a été lancée le 19 juin à la suite de la mort de George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis et des protestations mondiales qui ont suivi. Cela a été déclenché par le refus de Facebook de supprimer un message du président Donald Trump, qui a menacé les manifestants de violence. La campagne poussé de grandes sociétés, dont Unilever, Hershey Co, The North Face, Verizon et bien d’autres, à interrompre leur publicité avec Facebook et d’autres plateformes de médias sociaux au cours de la semaine dernière.